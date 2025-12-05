Опросы "Maaрива" и "Исраэль а-Йом": результат зависит от того, кто преодолеет электоральный барьер

Газеты "Mаарив" и "Исраэль а-Йом" опубликовали социологические опросы, рисующие практически идентичную картину потенциального голосования на выборах в Кнессет, но с разным итоговым результатом.

Партия "Ликуд" лидирует в обоих опросах, набирая 26 мандатов по версии "Маарива" и 25 по версии "Исраэль а-Йом". Партия "Беннет 2026" получает 22 и 23 мандата соответственно.

НДИ, "Демократим" и "Еш Атид" набирают в обоих опросах по 9 мандатов, "Оцма Йегудит" – 8 мандатов, "Яадут а-Тора" – 7 мандатов, РААМ-ТААЛ и ХАДАШ – по 5 мандатов.

ШАС набирает 9 мандатов по версии "Исраэль а-Йом" и 8 по версии "Маарива", "Яшар" – 7 мандатов по версии "Исраэль а-Йом" и 8 мандатов по версии "Маарива".

В итоге конечный результат зависит от того, какая партия преодолеет электоральный барьер. По версии "Маарива" его преодолевает "Ционут Датит" Бецалеля Смотрича, что дает партиям действующей коалиции 53 мандата и повторяет патовую ситуацию, а по версии "Исраэль а-Йом" барьер преодолевает партия "Милуимниким" Йоаза Хенделя, дающая еврейским оппозиционным партиям возможность сформировать коалицию с 61 мандатом.