Завершена операция "Пять камней" на севере Самарии, опубликованы результаты

ЦАХАЛ сообщает о завершении масштабной операции по предотвращению террора в северной части Самарии "Пять камней", которая шла в течение последних двух недель. В ходе операции израильские военнослужащие ликвидировали шестерых террористов, задержали десятки разыскиваемых за террористическую деятельность и десятки допросили.

Были обнаружены и изъяты сотни тысяч шекелей, предназначенные для финансирования террора, а также десятки единиц оружия, включая пистолеты, винтовки, ножи и различные виды боеприпасов.

Было выполнено более 30 точечных авиаударов, проведены несколько совместных с ВВС операций по переброске и поддержке действующих в районе израильских сил.

Сообщается, что в деревнях Тамун и Фараа было обнаружено спрятанное в кувшинах у входа в дом оружие, а также материалы с поддержкой ХАМАСа. В Дженине были обнаружены и уничтожены взрывные устройства, разрушены дома двоих террористов.

Операция была направлена на сохранение свободы действий ЦАХАЛа в данном районе и предотвращение укрепления инфраструктуры террора.