Разрешена публикация имени и фото подозреваемого в педофилии: могут быть еще жертвы

После подачи обвинительного заключения суд снял запрет на публикацию имени и фотографии подозреваемого в сексуализированном насилии в отношении маленького мальчика: полиция опасается, что жертвами этого человека могли стать и другие дети.

Инцидент произошел в интернет-центре, где девятилетний мальчик обратился за помощью взрослого, чтобы сделать ксерокопию. Согласно имеющимся подозрениям, мужчина начал совершать развратные действия в отношении ребенка. Мальчик вырвался и убежал, после чего рассказал о случившемся матери, а та обратилась в полицию.

Полиция опасается, что у подозреваемого могут быть другие жертвы, поэтому следователи обращаются с просьбой: если у кого-либо есть информация о других пострадавших от действий подозреваемого Моше Гилеля Калецкина, сообщите об этом в полицию.

Фото подозреваемого прилагается.