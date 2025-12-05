x
Израиль

Разрешена публикация имени и фото подозреваемого в педофилии: могут быть еще жертвы

время публикации: 05 декабря 2025 г., 14:02 | последнее обновление: 05 декабря 2025 г., 14:05
Пресс-служба полиции Израиля
Пресс-служба полиции Израиля

После подачи обвинительного заключения суд снял запрет на публикацию имени и фотографии подозреваемого в сексуализированном насилии в отношении маленького мальчика: полиция опасается, что жертвами этого человека могли стать и другие дети.

Инцидент произошел в интернет-центре, где девятилетний мальчик обратился за помощью взрослого, чтобы сделать ксерокопию. Согласно имеющимся подозрениям, мужчина начал совершать развратные действия в отношении ребенка. Мальчик вырвался и убежал, после чего рассказал о случившемся матери, а та обратилась в полицию.

Полиция опасается, что у подозреваемого могут быть другие жертвы, поэтому следователи обращаются с просьбой: если у кого-либо есть информация о других пострадавших от действий подозреваемого Моше Гилеля Калецкина, сообщите об этом в полицию.

Фото подозреваемого прилагается.

