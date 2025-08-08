x
08 августа 2025
|
последняя новость: 09:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 августа 2025
|
08 августа 2025
|
последняя новость: 09:08
08 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Инвесторы оценили израильский стартап Decart AI в $3,1 млрд

ИИ
Хайтек
Инвестиции
время публикации: 08 августа 2025 г., 08:22 | последнее обновление: 08 августа 2025 г., 08:22
Инвесторы оценили израильский стартап Decart AI в $3,1 млрд
AP Photo/Mark Schiefelbein

Израильская стартап-компания Decart AI, занимающаяся оптимизацией больших языковых моделей, мобилизовала у инвесторов 100 миллионов долларов исходя из стоимости 3,1 миллиарда долларов.

Компания, созданная в сентябре 2023 года, увеличила оценку стоимости более чем в шесть раз по сравнению с предыдущим раундом, а в общей сложности получила от инвесторов 153 миллиона долларов, из которых на данный момент потратила не более 10 миллионов. Остальные расходы компания покрывает из своих доходов.

Decart AI начинала с разработки модели, снижающей расходы на обучение и эксплуатацию больших языковых моделей, а сейчас предлагает клиентам три вида услуг – оптимизацию (увеличение количества операций на одном графическом процессоре), разработку моделей, интегрируемых с существующими моделями клиентов, а также услуги НИОКР в сфере моделей для видео. Компания также планируют запустить языковые модели для аудио.

Штат компании составляет около 60 человек, большинство из которых базируются в Тель-Авиве.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 31 июля 2025

Два израильских ИИ-стартапа мобилизовали по 100 миллионов долларов
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 16 июля 2025

Стартап, обнаруживающий туннели под Газой, мобилизовал 96 миллионов долларов