Инвесторы оценили израильский стартап Decart AI в $3,1 млрд

Израильская стартап-компания Decart AI, занимающаяся оптимизацией больших языковых моделей, мобилизовала у инвесторов 100 миллионов долларов исходя из стоимости 3,1 миллиарда долларов.

Компания, созданная в сентябре 2023 года, увеличила оценку стоимости более чем в шесть раз по сравнению с предыдущим раундом, а в общей сложности получила от инвесторов 153 миллиона долларов, из которых на данный момент потратила не более 10 миллионов. Остальные расходы компания покрывает из своих доходов.

Decart AI начинала с разработки модели, снижающей расходы на обучение и эксплуатацию больших языковых моделей, а сейчас предлагает клиентам три вида услуг – оптимизацию (увеличение количества операций на одном графическом процессоре), разработку моделей, интегрируемых с существующими моделями клиентов, а также услуги НИОКР в сфере моделей для видео. Компания также планируют запустить языковые модели для аудио.

Штат компании составляет около 60 человек, большинство из которых базируются в Тель-Авиве.