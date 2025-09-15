С 2026 года судебные заседания по штрафам за нарушение ПДД будут проводиться онлайн
Министерство юстиции опубликовало проект постановлений об административных нарушениях правил дорожного движения, предусматривающий изменение процедуры оспаривания штрафов за такие нарушения в транспортных судах.
Новые постановления позволят реализовать утвержденный в 2024 году закон о создании судов с "цифровым интерфейсом", который будет рассматривать дела о штрафах за нарушения ПДД, переведенные из статуса уголовных в статус административных.
В постановлениях регулируется процедура ведения судебного разбирательства онлайн.
Водитель, совершивший такие нарушения, будет считаться не "правонарушителем", а "нарушителем". Судебное разбирательство такого водителя, если он выберет суд, будет проходить не в транспортном суде (уголовном), а в специальном "трибунале по нарушениям ПДД", работа по созданию которого ведется в эти дни.
Цель реформы – снижение нагрузки на судебную систему, из-за которой водители, желающие оспорить штраф в суде, ждут разбирательства полгода и более.
Трибунал по нарушениям ПДД будет работать по системе конвейера. Судебное разбирательство в нем будет происходить онлайн, посредством видеоконференции.
Новая система начнет работать с 2026 года.