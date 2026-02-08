Умер певец и автор песен группы 3 Doors Down Брэд Арнольд

Американский певец и автор песен, фронтмен группы 3 Doors Down Брэд Арнольд умер в субботу, 7 февраля, в возрасте 47 лет. О его смерти сообщили музыканты коллектива: по их словам, Арнольд скончался во сне, в кругу семьи, после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

О тяжелом диагнозе Арнольд рассказал публично в мае 2025 года. Тогда он сообщил, что у него выявлен рак почки IV стадии с метастазами в легких; после этого группа отменила летний тур.

Брэд Арнольд родился в 1978 году в штате Миссисипи и в середине 1990-х стал одним из основателей 3 Doors Down. В ранний период он был не только вокалистом, но и барабанщиком группы. Настоящий прорыв произошел после выхода песни Kryptonite (ее Арнольд написал еще подростком), а затем дебютного альбома The Better Life (2000), который разошелся тиражом свыше 6 млн копий в США.

В 2000-х 3 Doors Down вошли в число самых узнаваемых рок-групп мейнстрима: их хиты Kryptonite, When I'm Gone, Here Without You, Be Like That и Loser стабильно ротировались на радио и в чартах. Группа была номинирована на "Грэмми" и выпустила несколько коммерчески успешных альбомов.