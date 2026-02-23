Хайтек-миллиардеры продолжают борьбу за покупку 13-го канала ИТВ

Группа израильских хайтек-предпринимателей во главе с основателем Wiz Асафом Раппапортом улучшила свое предложение контролирующему акционеру 13-го канала ИТВ Лену Блаватнику, увеличив сумму на 20 миллионов долларов до 120 миллионов долларов.

Согласно предложению, в первый год хайтекисты инвестируют в канал не менее 45 миллионов долларов, включая немедленное вливание средств еще в переходный период до получения регуляторных разрешений, сообщает The Marker.

На текущий момент руководство канала пытается добиться от регуляторов одобрения сделки с миллиардером Патриком Драи, предложившим немедленное вливание 25 миллионов долларов в обмен на 14,9% акций телеканала, а также 10 миллионов долларов Блаватнику в счет погашения акционерного займа.

В окружении предпринимателей заявляют, что после впечатляющих "экзитов" они видят потенциал создания общеизраильского новостного канала, который будет действовать независимо и избегая конфликта интересов.