Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Хайтек-миллиардеры продолжают борьбу за покупку 13-го канала ИТВ

СМИ
Хайтек
время публикации: 23 февраля 2026 г., 20:55 | последнее обновление: 23 февраля 2026 г., 20:55
Хайтек-миллиардеры продолжают борьбу за покупку 13-го канала ИТВ
Yonatan Sindel/Flash90

Группа израильских хайтек-предпринимателей во главе с основателем Wiz Асафом Раппапортом улучшила свое предложение контролирующему акционеру 13-го канала ИТВ Лену Блаватнику, увеличив сумму на 20 миллионов долларов до 120 миллионов долларов.

Согласно предложению, в первый год хайтекисты инвестируют в канал не менее 45 миллионов долларов, включая немедленное вливание средств еще в переходный период до получения регуляторных разрешений, сообщает The Marker.

На текущий момент руководство канала пытается добиться от регуляторов одобрения сделки с миллиардером Патриком Драи, предложившим немедленное вливание 25 миллионов долларов в обмен на 14,9% акций телеканала, а также 10 миллионов долларов Блаватнику в счет погашения акционерного займа.

В окружении предпринимателей заявляют, что после впечатляющих "экзитов" они видят потенциал создания общеизраильского новостного канала, который будет действовать независимо и избегая конфликта интересов.

Экономика
