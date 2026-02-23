Саар на встрече с послами ООН: "Каждое порядочное государство должно потребовать отставки Альбанезе"

Министр иностранных дел Гидеон Саар встретился в понедельник вечером в Иерусалиме с делегацией послов стран при ООН, прибывших в Израиль по инициативе посла Израиля в ООН Дани Данона.

Во встрече приняли участие послы при ООН из следующих стран: Италия, Болгария, Румыния, Албания, Австралия, Палау, Соломоновы Острова, Папуа – Новая Гвинея, Микронезия, Парагвай, Гватемала, Южный Судан, Замбия, Руанда, Молдова, Малави, Кот-д"Ивуар, Экваториальная Гвинея и Гаити.

Министр иностранных дел Саар представил им обзор ситуации на Ближнем Востоке. Он также коснулся антиизраильской предвзятости в ООН и ее институтах, подробно остановившись на необходимых реформах в этой организации.

В ходе беседы министр Саар представил послам ООН антиизраильские и антисемитские высказывания Франчески Альбанезе, "Спецдокладчика ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированных палестинских территориях", в которых она, среди прочего, называла Израиль "общим врагом человечества", а также сравнивала премьер-министра Нетаниягу с Гитлером, а Израиль с нацистским режимом. Саар заявил, что столь вопиющие высказывания лишают ее права представлять ООН, и подчеркнул, что страны присутствующих послов должны потребовать ее отставки, как это недавно сделали министры иностранных дел ряда европейских государств.

Кроме того, Саар затронул тему мирного "плана Трампа", на фоне своего участия на прошлой неделе в конференции "Совета мира" в Вашингтоне. Глава МИД подчеркнул: "В основе плана Трампа лежит разоружение ХАМАСа и "Исламского джихада", демилитаризация сектора Газа и дерадикализация палестинского общества. Мы не намерены идти на компромисс в достижении этих целей. Коренные проблемы – это терроризм, подстрекательство и ненависть в палестинском обществе, и только их решение может привести к иному будущему".