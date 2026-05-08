Чемпионат мира по хоккею. Макс Сасон включен в предварительный список сборной США
время публикации: 08 мая 2026 г., 11:42 | последнее обновление: 08 мая 2026 г., 11:42
Опубликована предварительная заявка сборной США для участия в чемпионате мира по хоккею.
В ней 25 хоккеистов.
Чемпионат пройдет с 15 по 31 мая в Цюрихе и Фрибурге, Швейцария.
В заявку включен еврейский нападающий "Ванкувер Кэнакс" Макс Сасон.
25-летний хоккеист провел первый полноценный сезон в НХЛ - 66 игр (13 голов, 6 результативных передач).
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 мая 2026