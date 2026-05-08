x
08 мая 2026
|
последняя новость: 12:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
08 мая 2026
|
08 мая 2026
|
последняя новость: 12:57
08 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат мира по хоккею. Макс Сасон включен в предварительный список сборной США

Хоккей
время публикации: 08 мая 2026 г., 11:42 | последнее обновление: 08 мая 2026 г., 11:42
Чемпионат мира по хоккею. Макс Сасон включен в предварительный список сборной США
AP Photo/Derik Hamilton

Опубликована предварительная заявка сборной США для участия в чемпионате мира по хоккею.

В ней 25 хоккеистов.

Чемпионат пройдет с 15 по 31 мая в Цюрихе и Фрибурге, Швейцария.

В заявку включен еврейский нападающий "Ванкувер Кэнакс" Макс Сасон.

25-летний хоккеист провел первый полноценный сезон в НХЛ - 66 игр (13 голов, 6 результативных передач).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 мая 2026

НХЛ. "Каролина" разгромила "Филадельфию" и приблизилась к финалу Востока
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 мая 2026

Эллиот Фридман сообщил об увеличении потолка зарплат в НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 мая 2026

Победы "Баффало" и "Анахайма". Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 мая 2026

Израильтяне в списке лучших молодых еврейских хоккеистов