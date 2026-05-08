Чемпионат мира по хоккею. Макс Сасон включен в предварительный список сборной США

Опубликована предварительная заявка сборной США для участия в чемпионате мира по хоккею.

В ней 25 хоккеистов.

Чемпионат пройдет с 15 по 31 мая в Цюрихе и Фрибурге, Швейцария.

В заявку включен еврейский нападающий "Ванкувер Кэнакс" Макс Сасон.

25-летний хоккеист провел первый полноценный сезон в НХЛ - 66 игр (13 голов, 6 результативных передач).