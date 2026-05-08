British Airways и Iberia готовятся повышать цены из-за войны с Ираном

Владелец British Airways, Aer Lingus и Iberia – группа International Airlines Group (IAG) – предупредил, что война с Ираном увеличит ее расходы на авиационное топливо в этом году примерно на 2 млрд евро, пишет Financial Times со ссылкой на отчетность компании.

По словам главы IAG Луиса Гальего, на данный момент проблема заключается прежде всего в цене топлива, а не в его доступности: компания уверена, что сможет обеспечить поставки авиатоплива на основных рынках в течение летнего сезона. Однако он предупредил, что если конфликт продолжит ограничивать поставки нефти и авиатоплива с Ближнего Востока, дефицит может возникнуть уже в глобальном масштабе.

IAG сообщила, что захеджировала около 70% потребностей в авиатопливе на год, однако теперь ожидает роста общих расходов на топливо до 9 млрд евро вместо ранее прогнозировавшихся 7 млрд евро. Около 60% дополнительных затрат компания рассчитывает компенсировать за счет экономии, операционных мер и повышения цен на билеты.

Прибыль IAG до налогообложения в первом квартале выросла на 77%, до 422 млн евро, выручка увеличилась на 1,9%, до 7,2 млрд евро, число пассажиров составило 26 млн. При этом компания заявила, что первый квартал был относительно слабо затронут ближневосточным конфликтом, но в оставшуюся часть года его влияние станет значительно сильнее. На фоне отчета акции IAG утром в пятницу снизились примерно на 4%.