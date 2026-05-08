Создатель WhatsApp пожертвовал рекордную сумму израильской больнице

Сооснователь WhatsApp Ян Кум пожертвовал 200 миллионов долларов (около 580 миллионов шекелей) медицинскому центру "Шаарей Цедек" в Иерусалиме, что является крупнейшим пожертвованием в истории израильского здравоохранения.

Средства пойдут на строительство нового стационарного корпуса, в котором также предусмотрено жилье для персонала.

Это пожертвование побило предыдущий рекорд – 180 миллионов долларов, пожертвованные в 2025 году супругами Харлап "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

"Шаарей Цедек" как самостоятельная больница, не аффилированная ни с одной из больничных касс, в значительной мере зависит от филантропического финансирования для своего развития.