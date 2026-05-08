x
08 мая 2026
|
последняя новость: 08:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
08 мая 2026
|
08 мая 2026
|
последняя новость: 08:21
08 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Создатель WhatsApp пожертвовал рекордную сумму израильской больнице

Больницы
Иерусалим
Филантропия
время публикации: 08 мая 2026 г., 07:20 | последнее обновление: 08 мая 2026 г., 08:16
Создатель WhatsApp пожертвовал рекордную сумму израильской больнице
Flash90. Фото: Й.Зиндель

Сооснователь WhatsApp Ян Кум пожертвовал 200 миллионов долларов (около 580 миллионов шекелей) медицинскому центру "Шаарей Цедек" в Иерусалиме, что является крупнейшим пожертвованием в истории израильского здравоохранения.

Средства пойдут на строительство нового стационарного корпуса, в котором также предусмотрено жилье для персонала.

Это пожертвование побило предыдущий рекорд – 180 миллионов долларов, пожертвованные в 2025 году супругами Харлап "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

"Шаарей Цедек" как самостоятельная больница, не аффилированная ни с одной из больничных касс, в значительной мере зависит от филантропического финансирования для своего развития.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 26 марта 2026

Центр медицинских ИИ-технологий "Шибы" получил $10 млн от семьи репатриантов из США