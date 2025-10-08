Рональдо опередил Месси, став первым футболистом в списке миллиардеров Bloomberg

Португалец Криштиану Роналду стал первым футболистом, вошедшим в индекс миллиардеров Bloomberg, оценившего его состояние в 1,4 миллиарда долларов.

Помимо контракта с саудовским футбольным клубом "Аль-Наср" стоимостью 400 миллионов долларов, 40-летний португалец владеет сетью отелей, сетью фитнесс-центров и медиагруппой.

По расчётам Bloomberg, между 2002 и 2023 годами Роналду заработал более $550 миллионов в виде зарплаты, это в дополнение к десятилетнему спонсорскому контракту с Nike стоимостью около $18 миллионов в год и другим спонсорским контрактам с такими брендами, как Armani и Castrol, которые добавили $175 миллионов к его личному состоянию.

Он также владеет рядом объектов недвижимости, включая рекордно дорогой пентхаус в Лиссабоне, и находящийся на стадии строительства особняк в курортном районе Лиссабона Quinta da Marinha.

На данный момент Роналду — единственный футболист в списке миллиардеров, но его давний соперник, аргентинец Лионель Месси, может вскоре составить ему компанию. По условиям контракта с «Интер Майами», после завершения карьеры Месси получит долю в этой американской футбольной команде.