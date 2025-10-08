x
08 октября 2025
08 октября 2025
Экономика

В месяц праздников израильтяне потратили на 9% больше, чем год назад

время публикации: 08 октября 2025 г., 09:48 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 09:52
В месяц праздников израильтяне потратили на 9% больше, чем год назад
Flash90 Nati Shohat/Flash90

Согласно данным компании "Шва", отвечающей за клиринг сделок по кредитным картам в Израиле, в сентябре 2025 года платежи израильтян по кредитным картам продолжили тенденцию роста и выросли на 8,6% по сравнению с сентябрем прошлого года.

В сентябре 2025 года второй раз в истории общая сумма трат по кредиткам превысила порог в 50 миллиардов шекелей за календарный месяц, составив 50,08 млрд.

Сравнение объема сделок за двухнедельный период, предшествующий еврейскому Новому году (9-22 сентября 2025 года по сравнению с 19 сентября-2 октября 2024 года) также показало рост трат во всех сферах. В сфере гостиниц и апартаментов – на 57,35%, в сфере досуга и развлечений – на 42,34%, в сфере общественного питания – на 24,39%. На 16,75% выросли в этот период траты на одежду и обувь и на 15,92% - на продукты питания.

Стоит отметить снижение объемов покупок онлайн по сравнению с прошлым годом.

