x
09 апреля 2026
|
последняя новость: 10:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

В Европе запретят называть веганскую продукцию стейком или беконом

Европейский Союз
продукты питания
время публикации: 09 апреля 2026 г., 10:15 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 10:15
AP Photo/Nati Harnik

Комитет Европарламента по сельскому хозяйству проголосовал за поддержку соглашения о целевых поправках к правилам ЕС об общей организации рынков сельскохозяйственной продукции, достигнутого в ходе переговоров между Европейским парламентом, Советом ЕС и Европейской комиссией.

Изменения касаются прежде всего договорных отношений и направлены на укрепление позиций фермеров в цепочке поставок.

Кроме того, соглашение предусматривает запрет на использование 31 термина для в названиях веганской продукции. Согласно законопроекту, веганскими, гибридными ли культивированными не могут быть "отбивная", "крылышки", "бекон", "стейк", "отбивная", "рулька" и т.д.

В то же время такие термины, как "сосиска", "бургер" или "наггетсы", под запрет не попали.

Производителям предоставляется трехлетний переходный период для адаптации и ребрендинга.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook