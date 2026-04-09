В Европе запретят называть веганскую продукцию стейком или беконом

Комитет Европарламента по сельскому хозяйству проголосовал за поддержку соглашения о целевых поправках к правилам ЕС об общей организации рынков сельскохозяйственной продукции, достигнутого в ходе переговоров между Европейским парламентом, Советом ЕС и Европейской комиссией.

Изменения касаются прежде всего договорных отношений и направлены на укрепление позиций фермеров в цепочке поставок.

Кроме того, соглашение предусматривает запрет на использование 31 термина для в названиях веганской продукции. Согласно законопроекту, веганскими, гибридными ли культивированными не могут быть "отбивная", "крылышки", "бекон", "стейк", "отбивная", "рулька" и т.д.

В то же время такие термины, как "сосиска", "бургер" или "наггетсы", под запрет не попали.

Производителям предоставляется трехлетний переходный период для адаптации и ребрендинга.