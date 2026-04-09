Непальские сиделки, которым обещали работу в Израиле, оказываются в Рамалле

Непальское издание Katmandu Post рассказывает историю 28-летней женщины, которая 1 января 2026 года улетела работать в качестве сиделки в Израиль, а в итоге обнаружила себя на услужении богатой семьи в Рамалле без паспорта и без возможности вернуться домой.

"Моя собственная подруга из Танахуна заманила меня в ловушку. Она тоже работает там домашней прислугой и получает 400 долларов комиссии за каждого завербованного человека. Она привезла туда многих девушек", - рассказала женщина.

По ее словам, у нее был билет в Израиль, но виза была только до Омана. Как именно ей позволили сесть на рейс без израильской визы, остаётся неясным. Из израильского аэропорта её ночью на машине увезли прямиком в Палестинскую автономию.

Семья, в которой она работает, состоятельная: четверо детей, четыре водителя и шесть охранников. Рабочий день - более 12 часов: уход за детьми, мытьё полов, посуды, чистка машин. Зарплата - 400 долларов в месяц, рабочий день с 7:30 до полуночи. Паспорт у неё изъяли. Чтобы вернуться домой, требуют 15 тысяч долларов.

В посольстве Непала в Израиле подтверждают факт присутствия непальских граждан в Палестинской автономии, просящих помощи в эвакуации, и проводят консультации с израильскими властями.