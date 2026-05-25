CBS: изоляция Моджтабы Хаменеи в убежище замедляет переговоры с Ираном

Телеканал CBS News сообщил со ссылкой на представителей американской разведки, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи скрывается в секретном убежище и практически изолирован от внешнего мира.

По словам источников CBS, связь с ним осуществляется через сложную сеть курьеров, что, вероятно, объясняет длительные задержки между передачей американских предложений по возможному соглашению с Ираном и получением ответа из Тегерана.

Моджтаба Хаменеи принял "крайние меры" для сохранения безопасности на фоне войны с США и Израилем и не появляется публично с начала конфликта, отмечает CBS.

Сообщение CBS появилось на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что соглашение с Ираном "в значительной степени согласовано", а также сообщений о контактах при посредничестве Пакистана и стран Персидского залива.

Ранее Трамп заявил, что поручил своим представителям на переговорах с Ираном не спешить с заключением соглашения. "Время на нашей стороне. Блокада будет действовать в полном объеме до тех пор, пока соглашение не будет достигнуто, подтверждено и подписано", – написал он в своей социальной сети Truth Social. По словам Трампа, переговоры "проходят упорядоченно и конструктивно", а обе стороны "должны не торопиться и сделать все правильно – ошибки недопустимы". В том же сообщении Трамп подверг резкой критике ядерную сделку администрации Обамы, назвав ее "одной из худших в истории страны" и "прямым путем к созданию Ираном ядерного оружия". Нынешние переговоры, по его утверждению, преследуют "прямо противоположную" цель. Трамп также поблагодарил страны Ближнего Востока за поддержку и предложил Ирану присоединиться к "Соглашениям Авраама", добавив, что отношения Вашингтона и Тегерана "становятся более профессиональными и продуктивными".

Накануне Трамп писал в своей соцсети, что Вашингтон близок к достижению соглашения с Ираном, которое должно привести к завершению войны и открытию Ормузского пролива. В сообщении в Truth Social Трамп написал, что из Овального кабинета провел "очень хороший" телефонный разговор с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании и Бахрейна по вопросу Ирана и меморандума о взаимопонимании, касающегося "мира". По словам Трампа, соглашение "в значительной степени согласовано" и теперь должно быть окончательно оформлено США, Ираном и другими странами, участвующими в переговорах.

Отдельно Трамп сообщил, что говорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, и этот разговор, по его словам, также прошел "очень хорошо". "Окончательные аспекты и детали сделки сейчас обсуждаются и будут объявлены в ближайшее время", – написал президент США, добавив, что среди прочего соглашение предусматривает открытие Ормузского пролива.

Нетаниягу, в свою очередь, написал: "Президент Трамп и я договорились, что любое соглашение с Ираном должно гарантировать, что у Ирана не появится ядерное оружие. Это означает демонтаж иранских объектов по обогащению урана и вывод обогащенного ядерного материала с территории Ирана. Позиция моя и Трампа остается неизменной: у Ирана не будет ядерного оружия".

Газета The New York Times отмечала, что официальной реакции Ирана на заявление Трампа пока не было. Однако три иранских чиновника, говоривших с изданием на условиях анонимности, заявили, что Тегеран согласился на меморандум о взаимопонимании, который должен остановить боевые действия на всех фронтах. При этом, как отмечает NYT, пока остается неясным, о чем именно договорились США и Иран и насколько существенны достигнутые договоренности: переговоры могут привести к продлению действующего прекращения огня, но могут и сорваться из-за разногласий, которые в течение нескольких месяцев не позволяли завершить войну.

По данным NYT, в рамках формирующегося соглашения Иран согласился отказаться от имеющихся у него запасов высокообогащенного урана. При этом обсуждаемое предложение пока не определяет, каким именно образом Тегеран должен будет избавиться от этих запасов: вывезти их за пределы страны, передать под международный контроль, разбавить до более низкого уровня обогащения или использовать иной механизм. Детальное обсуждение этого вопроса, по словам источников, отложено до следующего раунда переговоров по иранской ядерной программе.

Иран изначально отказывался включать согласие по запасам урана в первый этап сделки. Однако американская сторона через посредников дала понять, что без такого пункта уже в начальной части соглашения США возобновят военную кампанию против Ирана. После этого, утверждают источники NYT, Тегеран согласился включить вопрос высокообогащенного урана в рамочную договоренность.

Запасы обогащенного урана стали одним из ключевых вопросов нынешних переговоров. После выхода США из ядерной сделки 2015 года Иран резко нарастил объемы обогащения и накопил значительные запасы урана, в том числе обогащенного до высокого уровня. США и Израиль считают эти запасы главным фактором, позволяющим Ирану в короткие сроки приблизиться к созданию ядерного оружия.