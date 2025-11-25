Регулятор потребовал от страховых компаний снизить цены на страхование автотранспорта

Директор управления по надзору за рынком капитала, страхования и пенсионных накоплений Амит Галь выдвинул ультиматум страховым компаниям, дав им три месяца, чтобы снизить цен на страхование автотранспорта.

Как сообщает служба новостей N12, компании, которые не выполнят требование регулятора, лишатся возможности продавать клиентам страховые полисы комплексного страхования автомобиля и полисы ответственности по отношению к третьим лицам.

Согласно уведомлению, направленному компаниям, проверка, проведенная управлением на основе переданных компаниями данных, показала, что они взимают завышенные цены по отношению к объему риска для транспортного средства.

В своем уведомлении управляющий потребовал от компаний "обновить утвержденные тарифы страхования автомобильного имущества, чтобы они соответствовали существующему риску".

Компании обязаны представить регулятору обновленные тарифы до конца февраля.

Напомним, что в 2021-2024 годах средняя премия в отрасли страхования автомобильного имущества выросла на более, чем на 30%.