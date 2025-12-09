Утвержден проект "Расселение-Застройка" на 3500 квартир в Бейт-Шемеше

Иерусалимская окружная комиссия по проектированию и строительству утвердила проект городской реновации в Бейт-Шемеше, в рамках которого будут снесены старые дома в квартале Гиват-Шарет и на их месте построены новые высотные здания на 10-40 этажей с 3467 квартирами.

Часть старых зданий в квартале уже объявлены аварийными и расселены.

Некоторые этапы проекта будут проводиться в формате "Застройка-Расселение", с переездом жильцов из старых зданий напрямую в новые без промежуточного переезда после сноса, поскольку Земельное управление выделило свободный участок под застройку, позволяющий построить новые здания прежде, чем освобождать старые.