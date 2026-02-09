От покупателей субсидированных квартир могут потребовать доплаты в десятки тысяч шекелей налога

Налоговое управление намерено оспорить в Верховном суде решение апелляционной комиссии по вопросам налогообложения недвижимости при Хайфском окружном суде, которое может существенно изменить картину налогообложения проектов субсидированного жилья.

Напомним, что неделю назад апелляционная комиссия постановила, что Налоговое управление обязано вернуть компании "Аштром" налог на покупку недвижимости, уплаченный ею в связи с выигранными ею тендерами "Цена для новосела".

Комиссия приняла позицию компании "Аштром", утверждавшей, что победа в тендере является не приобретением права на недвижимость, а договором на предоставление строительных услуг государству.

Если это решение останется в силе и после оспаривания в Верховном суде, примеру "Аштрома" последуют десятки других подрядчиков, участвовавших и продолжающих участвовать в программах строительства субсидируемого жилья.

Следует подчеркнуть, что речь идет только о проектах, в которых все 100% квартир были субсидируемыми, однако в любом случае для Налогового управления речь идет о потере сотен миллионов шекелей.

Как сообщает "Глобс", в связи с этим в управлении предупреждают, что налог на покупку земли, который управление будет вынуждено вернуть подрядчикам, придется оплачивать покупателям субсидированных квартир, которые на данный момент платят только налог на покупку квартиры без учета стоимости земли.

Согласно изданию, речь идет о доплате в размере 30 тысяч шекелей и более, в зависимости от проекта.