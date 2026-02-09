В оставшемся без тепла Белгороде начата эвакуация

80000 человек остались без тепла в результате украинских ударов по инфраструктуре российского Белгорода. Власти города объявили добровольную эвакуацию. В Белгороде ожидается -10 градусов днем и -20 ночью,

"Чтобы не допустить прорыва труб в морозы, власти решили слить воду из систем отопления в 455 многоквартирных домах, то есть в каждом четвертом. Также без тепла останутся 25 детсадов, 17 школ, девять поликлиник, четыре вуза", – сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он призвал родителей дать согласие на вывоз из области детей. Также планируется вывезти многодетные семьи, семьи с инвалидами, пожилых. По словам чиновника, их направят в Крым и южные регионы России. Слово "эвакуация" в сообщениях отсутствует.

Напомним, что российская армия уже несколько недель наносит массированные удары по объектам стратегической инфраструктуры Киева, в результате чего без тепла остались сотни тысяч человек.