x
09 февраля 2026
|
последняя новость: 09:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 февраля 2026
|
09 февраля 2026
|
последняя новость: 09:32
09 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Google прекратил обновление ОС Android 12, миллиард мобильников требуют замены

Связь
Кибербезопасность
Google
время публикации: 09 февраля 2026 г., 08:51 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 08:57
Google прекратил обновление ОС Android 12, миллиард мобильников требуют замены
AP/Business Wire

Корпорация Google сообщила, что мобильные устройства с операционной системой Android 12-й или более старых версий больше не будут получать обновления для устранения новых уязвимостей.

Это означает, что владельцам смартфонов, выпущенных в 2021 году и ранее, и не имеющим возможности обновить операционную систему хотя бы на 13-ю версию, следует сменить аппарат.

Фактически речь идет приблизительно о миллиарде смартфонов, 42% всех приборов с ОС Android.

По данным Google, только 57,9% устройств в настоящее время работают на Android 13 или новее. В том числе лишь 7,5% телефонов на Android работают на последней версии, Android 16

Хотя Google разрабатывает Android, компания не контролирует распространение обновлений для большинства телефонов за пределами своей линейки Pixel. Бренды вроде Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo и Motorola сами решают, как долго поддерживаются устройства, часто прекращая обновления всего через несколько лет.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 11 декабря 2025

OpenAI сообщила о росте числа сбоев ChatGPT на устройствах Android
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 21 ноября 2024

Минюст США попросил суд заставить Google продать Chrome, ограничить Android