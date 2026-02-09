Минэкономики и минтранс предупреждает об опасности кресел безопасности Angels и MeiLY

Уполномоченный по стандартам в Министерстве экономики и директор отдела автотранспорта в Министерстве транспорта опубликовали чрезвычайное уведомление об отзыве, в котором они просят предупредить общественность об опасности использования детских колясок Angels и MeiLY в формате кресла безопасности.

Изделия были импортированы в Израиль как детские коляски, однако продавались также как кресла безопасности для автомобилей, несмотря на то что не были сертифицированы для этого в соответствии с законами об импорте и правилами дорожного движения.

Коляски с интегрированным креслом безопасности (удерживающие устройства), относятся к модели G308, произведенной в Китае и продававшейся в Израиле под двумя брендами: коляска для младенцев Angels с четырьмя режимами, коляска "MeiLY 4 в 1".

Потребителей, приобретших данные коляски, просят немедленно прекратить их использование в качестве кресла безопасности.