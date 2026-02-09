x
09 февраля 2026
|
последняя новость: 11:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 февраля 2026
|
09 февраля 2026
|
последняя новость: 11:44
09 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Минэкономики и минтранс предупреждает об опасности кресел безопасности Angels и MeiLY

Дети
Транспорт
время публикации: 09 февраля 2026 г., 11:39 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 11:39

Уполномоченный по стандартам в Министерстве экономики и директор отдела автотранспорта в Министерстве транспорта опубликовали чрезвычайное уведомление об отзыве, в котором они просят предупредить общественность об опасности использования детских колясок Angels и MeiLY в формате кресла безопасности.

Изделия были импортированы в Израиль как детские коляски, однако продавались также как кресла безопасности для автомобилей, несмотря на то что не были сертифицированы для этого в соответствии с законами об импорте и правилами дорожного движения.

Коляски с интегрированным креслом безопасности (удерживающие устройства), относятся к модели G308, произведенной в Китае и продававшейся в Израиле под двумя брендами: коляска для младенцев Angels с четырьмя режимами, коляска "MeiLY 4 в 1".

Потребителей, приобретших данные коляски, просят немедленно прекратить их использование в качестве кресла безопасности.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook