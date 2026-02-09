Jerusalem Post: Израиль готов действовать самостоятельно против ракетной программы Ирана

Как пишет газета The Jerusalem Post, в последние недели высокопоставленные израильские представители сообщили своим американским коллегам, что рассматривают иранскую ракетную программу как угрозу самому существованию еврейского государства.

Один из источников сообщил изданию: США предупредили, что, если Иран пересечет "красную черту" в развитии баллистической программы, Израиль будет готов действовать самостоятельно для устранения ракетной угрозы. Как утверждается, эта черта еще не пересечена.

По словам собеседников газеты, возникла историческая возможность для нейтрализации ракетной угрозы, которую представляет Иран для Израиля и других стран региона. Официальный Иерусалим настаивает на свободе действий в вопросе об ударе по баллистической инфраструктуре.

В Израиле также существуют опасения, что США удовлетворятся ограниченным ударом, который не достигнет необходимых целей, но будет объявлен администрацией успешным.

10 февраля в США вылетает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу. На следующий день запланирована его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Иранский вопрос станет главным на повестке дня.