В районе Рафиаха уничтожены четверо террористов, обстрелявших военных
время публикации: 09 февраля 2026 г., 08:59 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 09:03
ЦАХАЛ заявляет о ликвидации еще четырех террористов, вышедших из туннеля в районе Рафиаха (Рафаха), на юге сектора Газы.
В сообщении ЦАХАЛа сказано, что террористы открыли огонь по бойцам 7-й бригады, которые ответили огнем на поражение и ликвидировали четырех террористов.
"Это вопиющее нарушение соглашения о прекращении огня", – заявляет ЦАХАЛ.