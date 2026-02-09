x
Израиль

В районе Рафиаха уничтожены четверо террористов, обстрелявших военных

Газа
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 09 февраля 2026 г., 08:59 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 09:03
В районе Рафиаха уничтожены четверо террористов, обстрелявших военных
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ заявляет о ликвидации еще четырех террористов, вышедших из туннеля в районе Рафиаха (Рафаха), на юге сектора Газы.

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что террористы открыли огонь по бойцам 7-й бригады, которые ответили огнем на поражение и ликвидировали четырех террористов.

"Это вопиющее нарушение соглашения о прекращении огня", – заявляет ЦАХАЛ.

Израиль
