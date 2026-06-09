Антимонопольное ведомство намерено объявить винодельню "Кармель" монополистом

Директор антимонопольного ведомства Михаль Коэн уведомила винодельню "Кармель" о намерении объявить ее монополистом на рынках виноградного сока и кошерного вина для благословений.

Окончательное решение будет принято по итогам слушаний, на которых винодельня сможет изложить свою позицию.

Признание "Кармель" монополистом будет означать, что компания не сможет вмешиваться в установку розничных цен, раскладку товаров и т.д.