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Экономика

Антимонопольное ведомство намерено объявить винодельню "Кармель" монополистом

Потребление
продукты питания
время публикации: 09 июня 2026 г., 14:26 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 14:26
Антимонопольное ведомство намерено объявить винодельню "Кармель" монополистом
Michael Giladi/Flash90

Директор антимонопольного ведомства Михаль Коэн уведомила винодельню "Кармель" о намерении объявить ее монополистом на рынках виноградного сока и кошерного вина для благословений.

Окончательное решение будет принято по итогам слушаний, на которых винодельня сможет изложить свою позицию.

Признание "Кармель" монополистом будет означать, что компания не сможет вмешиваться в установку розничных цен, раскладку товаров и т.д.

Экономика
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