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Израиль

Разрешено к публикации имя военнослужащего ЦАХАЛа, погибшего в Самарии

Погибшие
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 24 июля 2026 г., 15:53 | последнее обновление: 24 июля 2026 г., 16:15
Майор Юваль Эзра
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: майор Юваль Эзра, 27 лет, из Герцлии, командир батареи 411-го дивизиона 282-й артиллерийской бригады, погиб в районе деревни Таль в зоне ответственности бригады "Шомрон".

В этом инциденте, как сообщалось ранее, погиб 32-летний Бенаягу Меллет.

По предварительным данным, группа израильтян находилась около арабской деревни Таль, когда на нее напали десятки местных жителей. На место прибыли сотрудники службы безопасности Хават-Гилад. Один из нападавших завладел оружием представителя поселения и открыл огонь по израильтянам. ЦАХАЛ сообщил, что выход израильтян в сторону Таль не был заранее согласован с военными.

Израиль
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