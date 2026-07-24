Разрешено к публикации имя военнослужащего ЦАХАЛа, погибшего в Самарии

Разрешено к публикации: майор Юваль Эзра, 27 лет, из Герцлии, командир батареи 411-го дивизиона 282-й артиллерийской бригады, погиб в районе деревни Таль в зоне ответственности бригады "Шомрон".

В этом инциденте, как сообщалось ранее, погиб 32-летний Бенаягу Меллет.

По предварительным данным, группа израильтян находилась около арабской деревни Таль, когда на нее напали десятки местных жителей. На место прибыли сотрудники службы безопасности Хават-Гилад. Один из нападавших завладел оружием представителя поселения и открыл огонь по израильтянам. ЦАХАЛ сообщил, что выход израильтян в сторону Таль не был заранее согласован с военными.