Продвигаемый ультраортодоксальными партиями "Закон о яслях" утвержден к первому чтению

Финансовая комиссия Кнессета утвердила к первому чтению проект Закона о яслях, инициированный Исраэлем Айхлером ("Яадут а-Тора") и направленный на обход предписания Высшего суда справедливости о прекращении субсидирования яслей для уклоняющихся от призыва.

Законопроект устанавливает, что субсидия на ясли будет определяться только на основании занятости матери ребенка, вне зависимости от того, работает ли отец. При этом размер доходов будет учитываться для обоих родителей в сумме, что дает преимущество семьям, в которых женщина работает, а мужчина нет.

По требованию министра финансов Бецалеля Смотрича в законопроект была добавлена статья, устанавливающая приоритет для резервистов при зачислении в ясли и определении размера субсидии.

В министерстве юстиции отметили, что даже в случае принятия закона критерии поддержки не позволят предоставить льготу семье, в которой муж не урегулировал свой статус в отношении ЦАХАЛа.