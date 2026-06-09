x
09 июня 2026
|
последняя новость: 19:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 июня 2026
|
09 июня 2026
|
последняя новость: 19:32
09 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Продвигаемый ультраортодоксальными партиями "Закон о яслях" утвержден к первому чтению

Кнессет
Харедим
время публикации: 09 июня 2026 г., 19:03 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 19:03
Продвигаемый ультраортодоксальными партиями "Закон о яслях" утвержден к первому чтению
Yonatan Sindel/Flash90

Финансовая комиссия Кнессета утвердила к первому чтению проект Закона о яслях, инициированный Исраэлем Айхлером ("Яадут а-Тора") и направленный на обход предписания Высшего суда справедливости о прекращении субсидирования яслей для уклоняющихся от призыва.

Законопроект устанавливает, что субсидия на ясли будет определяться только на основании занятости матери ребенка, вне зависимости от того, работает ли отец. При этом размер доходов будет учитываться для обоих родителей в сумме, что дает преимущество семьям, в которых женщина работает, а мужчина нет.

По требованию министра финансов Бецалеля Смотрича в законопроект была добавлена статья, устанавливающая приоритет для резервистов при зачислении в ясли и определении размера субсидии.

В министерстве юстиции отметили, что даже в случае принятия закона критерии поддержки не позволят предоставить льготу семье, в которой муж не урегулировал свой статус в отношении ЦАХАЛа.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 мая 2026

"Танго" оппозиции с харедим, новая правая партия и 30 лет эпохи Нетаниягу. Итоги недели
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 27 мая 2026

"Ликуд" уступил шантажу "Яадут а-Тора", поддержав законопроект о субсидировании яслей для уклонистов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 мая 2026

По требованию ультраортодоксов, "законопроект о яслях" утвержден в предварительном чтении