27 мая 2026
последняя новость: 13:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

По требованию ультраортодоксов, "законопроект о яслях" утвержден в предварительном чтении

Призыв ультраортодоксов
Кнессет
Коалиция
время публикации: 27 мая 2026 г., 13:19 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 13:24
Yonatan Sindel/Flash90

Кнессет утвердил в предварительном чтении законопроект о предоставлении скидок на оплату яслей и детских садов.

Законопроект, инициированный депутатом Исраэлем Айхлером ("Яадут а-Тора") , был утвержден большинством в 44 голоса, поданных "за". 37 депутатов, в том числе депутат Дан Илуз ("Ликуд"), голосовали против.

Речь идет о законопроекте, позволяющем обойти санкции, наложенные высшим судом справедливости (БАГАЦем) на семьи учащихся йешив, уклоняющихся от службы. В соответствии с законопроектом Айхлера, право на скидку будет определяться по матери ребенка, а не по отцу. До решения БАГАЦа учащийся йешивы считался работающим и на основании этого, семья получала скидку. БАГАЦ отменил этот критерий. Закон Айхлера позволит оценивать трудозанятость членов семьи по женщине, что сохранит за семьей право на скидку.

Законопроект был вынесен на голосование под давлением ультраортодоксальных партий. В "Яадут а-Тора" угрожали проголосовать за законопроект о создании государственной следственной комиссии, если законопроект о субсидировании детских садов не будет вынесен на рассмотрение.

Во время голосования в зале заседаний продолжались пререкания между депутатами. Инон Азулай (ШАС) крикнул депутату Дану Илузу: "Позор тебе".

Депутаты от партии "Ционут Датит" не приняли участия в голосовании.

Комиссия Кнессета по регламенту примет решение о том, какая комиссия будет рассматривать законопроект перед голосованием в первом чтении. Шансы гна утверждение закона до роспуска Кнессета призрачны.

