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Экономика

Минфин: увольнения в хайтеке негативно влияют на спрос на жилье в Тель-Авиве

Хайтек
Тель-Авив
Недвижимость
время публикации: 09 июня 2026 г., 19:21 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 19:21
Минфин: увольнения в хайтеке негативно влияют на спрос на жилье в Тель-Авиве
Michael Giladi/Flash90

Согласно отчету, подготовленному заместителем главного экономиста министерства финансов Галит Бен-Наим, одним из факторов, ударивших по рынку жилья в Тель-Авиве, стала волна увольнений в секторе высоких технологий в сочетании с укреплением шекеля.

В марте-апреле 2026 года на вторичном рынке жилья в Тель-Авивском округе было продано только 86 из 7000 выставленных на продажу квартир, объем продаж в рамках городской реновации снизился на 34%, а общий запас непроданных новых квартир превысил 10000 единиц.

"Предварительные данные указывают на резкое падение в апреле доли занятых в хайтеке среди покупателей квартир в Тель-Авиве, городе, тесно ассоциированном со специалистами в сфере высоких технологий, - отметила Бен-Наим. На рынке новостроек их доля снизилась до 18%, а на рынке вторичного жилья – до 11%.

Экономика
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