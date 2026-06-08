Сеть KSP открывает возможность моментальной оплаты без использования кредитных рамок платежных карт

Финтех-компания Grow и сеть магазинов KSP объявили о запуске новой опции оплаты на сайте KSP посредством мгновенного банковского перевода.

Платежное решение основано на технологии Request to Pay (R2P) и позволяет производить оплату напрямую с банковского счета без ввода данных кредитной карты и без использования ее лимита.

Подтверждение платежа поступает в режиме реального времени, а продавец получает автоматическое мгновенное зачисление средств и более эффективную сверку платежей.