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08 июня 2026
|
последняя новость: 21:35
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Экономика

Сеть KSP открывает возможность моментальной оплаты без использования кредитных рамок платежных карт

Финтек
Потребление
время публикации: 08 июня 2026 г., 21:35 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 21:37
Сеть KSP открывает возможность моментальной оплаты без использования кредитных рамок платежных карт
Фото NEWSru.co.il

Финтех-компания Grow и сеть магазинов KSP объявили о запуске новой опции оплаты на сайте KSP посредством мгновенного банковского перевода.

Платежное решение основано на технологии Request to Pay (R2P) и позволяет производить оплату напрямую с банковского счета без ввода данных кредитной карты и без использования ее лимита.

Подтверждение платежа поступает в режиме реального времени, а продавец получает автоматическое мгновенное зачисление средств и более эффективную сверку платежей.

Экономика
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