Экономика

Фьючерсы на нефть WTI превысили отметку 100 долларов за баррель

Нефть и газ
Война с Ираном
время публикации: 09 марта 2026 г., 00:23 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 00:26
Фьючерсы на нефть WTI превысили отметку 100 долларов за баррель
AP Photo/Charlie Riedel

Фьючерсы на американскую нефть WTI на фоне войны вокруг Ирана выросли более чем на 10 долларов и превысили отметку 100 долларов за баррель, сообщило агентство Reuters. Рост цен связан с рисками для поставок нефти из региона Персидского залива и продолжающимися перебоями в судоходстве через Ормузский пролив.

На фоне скачка котировок усилились опасения нового витка инфляции и дальнейшего роста стоимости перевозок. Участники рынка опасаются, что затяжная эскалация на Ближнем Востоке приведет к дополнительному подорожанию энергоносителей и усилит давление на мировую экономику.

Аналитики отмечают, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации цены на нефть могут закрепиться выше психологической отметки в 100 долларов за баррель. Это, в свою очередь, способно отразиться на стоимости топлива, логистики и широкого круга потребительских товаров далеко за пределами Ближнего Востока.

