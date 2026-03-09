Фьючерсы на нефть WTI превысили отметку 100 долларов за баррель

Фьючерсы на американскую нефть WTI на фоне войны вокруг Ирана выросли более чем на 10 долларов и превысили отметку 100 долларов за баррель, сообщило агентство Reuters. Рост цен связан с рисками для поставок нефти из региона Персидского залива и продолжающимися перебоями в судоходстве через Ормузский пролив.

На фоне скачка котировок усилились опасения нового витка инфляции и дальнейшего роста стоимости перевозок. Участники рынка опасаются, что затяжная эскалация на Ближнем Востоке приведет к дополнительному подорожанию энергоносителей и усилит давление на мировую экономику.

Аналитики отмечают, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации цены на нефть могут закрепиться выше психологической отметки в 100 долларов за баррель. Это, в свою очередь, способно отразиться на стоимости топлива, логистики и широкого круга потребительских товаров далеко за пределами Ближнего Востока.