Смотрич: "Один из родителей детей до 14 лет сможет взять неоплачиваемый отпуск"

Министр финансов Бецалель Смотрич принял решение, что в рамках нового компенсационного механизма в связи с чрезвычайным положением в стране в семьях с детьми младше 14 лет по всей стране одному из родителей можно будет выйти в неоплачиваемый отпуск ("хуфша лело ташлюм", ХАЛАТ) на весь период, пока учебные заведения закрыты из-за ситуации в сфере безопасности.

Этот шаг предназначен для предоставления экономической и правовой поддержки многим семьям, которые вынуждены оставаться с детьми из-за прекращения работы системы образования во время операции "Рычание льва".

Как сообщает 0404.co.il, в ближайшее время министерство финансов окончательно сфомирует общий компенсационный механизм для коммерческого сектора и наемных работников, работа над ним ведется в сотрудничестве с ассоциацией предпринимателей и "Гистадрутом".

Решение об открытии возможности ХАЛАТа для родителей детей до 14 лет является ключевым элементом правительственной программы помощи, цель которой – предотвратить тяжелый удар по доходам семьи в период военных действий.

В минфине подчеркивают, что окончательные детали механизма, включая размер выплат и условия права на получение, будут официально опубликованы после завершения обсуждений с экономическими организациями и профсоюзами.