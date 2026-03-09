Reuters пишет о падении на азиатских фондовых рынках и укреплении доллара на фоне войны в Иране

Азиатские фондовые рынки и фьючерсы на американские индексы резко снижаются на фоне продолжающейся войны на Ближнем Востоке. Как сообщает Reuters, инвесторы опасаются нового инфляционного шока из-за скачка цен на энергоносители и все чаще закладывают сценарий более длительного сохранения высоких процентных ставок.

По данным агентства, фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq заметно ушли вниз, одновременно под давлением оказались и азиатские площадки. Дополнительное давление на рынки оказывает риск дальнейшего расширения конфликта и новых перебоев в поставках из региона.

На этом фоне растет спрос на доллар как на защитный актив. Reuters отмечает, что американская валюта укрепляется, тогда как евро и иена слабеют на ожиданиях затяжной инфляции и более жесткой денежной политики ведущих центробанков.