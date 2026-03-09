x
Экономика

Мэры городов против открытия учебных заведений

Школьное образование
Мин.образования
Дети
Детские сады
время публикации: 09 марта 2026 г., 21:23 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 21:23
Мэры городов против открытия учебных заведений
Chaim Goldberg/Flash90

Мэры 21 города выступили против намерения министерства просвещения Израиля возобновить фронтальные занятия в школах и детских садах.

О категорической неготовности "рисковать детьми" заявили мэры "Форума городов по сотрудничеству в чрезвычайных ситуациях", в который входят Ришон-ле-Цион, Рамат-Ган, Реховот, Герцлия, Кирьят-Оно, Нес-Циона, Шдот-Дан, Раанана, Ход-ха-Шарон, Йехуд, Бат-Ям, Холон, Нетания, Рамат-ха-Шарон, Гиватаим.

Также об отказе открывать школы и детские сады заявили Хайфа, Тель-Авив, Хадера, Кфар-Саба, Модиин, Пардес-Хана.

Напомним, что согласно плану, представленному министром просвещения Йоавом Кишем главам местных органов власти, поэтапное и дифференцированное открытие учебных заведений было намечено на среду. После этого Ведомство тыла перенесло открытие на воскресенье, 15 марта.

Киш пояснил, что учебные заведения планируется открыть в районах, которые Ведомство тыла определит как "желтые", находящиеся в зонах относительно низкого риска ракетных обстрелов.

При этом решение об открытии учебных заведений останется за каждым муниципалитетом.

Экономика
