Мэры городов против открытия учебных заведений

Мэры 21 города выступили против намерения министерства просвещения Израиля возобновить фронтальные занятия в школах и детских садах.

О категорической неготовности "рисковать детьми" заявили мэры "Форума городов по сотрудничеству в чрезвычайных ситуациях", в который входят Ришон-ле-Цион, Рамат-Ган, Реховот, Герцлия, Кирьят-Оно, Нес-Циона, Шдот-Дан, Раанана, Ход-ха-Шарон, Йехуд, Бат-Ям, Холон, Нетания, Рамат-ха-Шарон, Гиватаим.

Также об отказе открывать школы и детские сады заявили Хайфа, Тель-Авив, Хадера, Кфар-Саба, Модиин, Пардес-Хана.

Напомним, что согласно плану, представленному министром просвещения Йоавом Кишем главам местных органов власти, поэтапное и дифференцированное открытие учебных заведений было намечено на среду. После этого Ведомство тыла перенесло открытие на воскресенье, 15 марта.

Киш пояснил, что учебные заведения планируется открыть в районах, которые Ведомство тыла определит как "желтые", находящиеся в зонах относительно низкого риска ракетных обстрелов.

При этом решение об открытии учебных заведений останется за каждым муниципалитетом.