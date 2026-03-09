x
Мир

Министр обороны Великобритании объяснил, почему эсминец Dragon все еще не вышел в море

Великобритания
Кипр
Война с Ираном
время публикации: 09 марта 2026 г., 21:32 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 21:39
Министр обороны Великобритании объяснил, почему эсминец Dragon все еще не вышел в море
AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что ракетный эсминец Dragon королевского военно-морского флота уже в ближайшие дни покинет базу в Портсмуте и направится в Восточное Средиземноморье.

Глава оборонного ведомства заявил, что на Ближний Восток направлены боевые самолеты Typhoon и F-35, а также радары и средства для борьбы с беспилотниками. Задержку с отправкой он объяснил необходимостью координации с союзниками по NATO и в Заливе, отметив и необходимость проверки юридической базы действий.

О том, что Великобритания намерена направить военный корабль к берегам Кипра, где расположены британские базы, стало известно еще 3 марта. Однако подготовка к выходу в море затянулась, что вызвало критику и на Кипре, и в самой Великобритании.

Президент США Дональд Трамп, комментируя планы официального Лондона, заявил: "Поздновато посылать корабли. Нечего присоединяться к войнам, которые мы уже выиграли".

