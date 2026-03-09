13-й канал ИТВ снова в открытой продаже

Контролирующий акционер 13-го канала ИТВ ("Решет") Лен Блаватник решил не продлевать период эксклюзивности (no-shop) в переговорах о продаже канала, предоставленный группе инвесторов под руководством медиамагната Патрика Драи, сообщает "Калькалист".

Это означает, что компания Access, через которую Блаватник контролирует телеканал, теперь вправе вести переговоры с другими потенциальными покупателями, и в частности – с группой хайтек-предпринимателей во главе с основателем Wiz Асафом Рапапортом.

Предложение группы Рапапорта считается финансово более привлекательным, чем предложение группы Драи, и при этом, в отличие от последнего, не столкнется с ограничительным вмешательством регуляторов.