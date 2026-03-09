x
09 марта 2026
|
последняя новость: 21:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 марта 2026
|
09 марта 2026
|
последняя новость: 21:23
09 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

13-й канал ИТВ снова в открытой продаже

СМИ
Хайтек
время публикации: 09 марта 2026 г., 20:34 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 20:34
13-й канал ИТВ снова в открытой продаже
Yonatan Sindel/Flash90

Контролирующий акционер 13-го канала ИТВ ("Решет") Лен Блаватник решил не продлевать период эксклюзивности (no-shop) в переговорах о продаже канала, предоставленный группе инвесторов под руководством медиамагната Патрика Драи, сообщает "Калькалист".

Это означает, что компания Access, через которую Блаватник контролирует телеканал, теперь вправе вести переговоры с другими потенциальными покупателями, и в частности – с группой хайтек-предпринимателей во главе с основателем Wiz Асафом Рапапортом.

Предложение группы Рапапорта считается финансово более привлекательным, чем предложение группы Драи, и при этом, в отличие от последнего, не столкнется с ограничительным вмешательством регуляторов.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 23 февраля 2026

Хайтек-миллиардеры продолжают борьбу за покупку 13-го канала ИТВ
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 09 февраля 2026

13-й канал ИТВ предпочел Патрика Драи хайтекистам
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 26 января 2026

"Глобс": основатель Wix присоединится к инициативе основателям Wiz по покупке 13-го канала ИТВ