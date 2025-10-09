x
09 октября 2025
Экономика

Армия США покупает израильские дроны-камикадзе на миллиард долларов

США
Оборонка
время публикации: 09 октября 2025 г., 07:49 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 07:49
Армия США покупает израильские дроны-камикадзе на миллиард долларов
Wikipedia. Photo: Reise Reise

Армия США подписала многолетний контракт на покупку израильских барражирующих боеприпасов HERO 120, разработанных израильской компанией UVision, на сумму 982 миллиона долларов.

Контракт является часть программы обеспечения армии США летальными беспилотными системами и включает в себя закупку, развертывание, обучение и поддержку на протяжении всего жизненного цикла системы.

Генеральным подрядчиком будет выступать американская компания Mistral, которая будет отвечать за интеграцию, внедрение, обучение и логистическую поддержку.

UVision Air — израильская компания, основанная в 2011 году в Цур-Игале, занимается разработкой, производством и маркетингом ракет и барражирующих боеприпасов ("дрон-камикадзе") для наземных, морских и воздушных сил по всему миру. Разработки компании находятся на вооружении ЦАХАЛа и стран NATO.

HERO 120 —дрон-"камикадзе" средней дальности. Он может взлетать, барражировать над целевой зоной в течение определенного времени для наблюдения и подготовки точной атаки, а затем пикировать и взрываться на цели. Система адаптирована для развертывания с различных платформ, бронированных машин, судов и боевых вертолетов, и позволяет передовым группам развертывать и запускать ее с места их нахождения или же дистанционно с безопасной позиции.

Начало поставок ожидается в первой половине 2026 года.

