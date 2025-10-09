x
09 октября 2025
|
последняя новость: 08:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 октября 2025
|
09 октября 2025
|
последняя новость: 08:02
09 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

После сообщения о сделке шекель подорожал на 1%

Война с ХАМАСом
Курсы валют
время публикации: 09 октября 2025 г., 07:14 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 07:14
После сообщения о сделке шекель подорожал на 1%
AP Photo/Alex Brandon

После объявления президентом США Дональдом Трампом сообщения о достижении сделки по освобождению похищенных израильтян, шекель укрепился на 1% по отношению к доллару США и торгуется в районе отметки 3,24 шекеля за доллар, самой низкой с августа 2022 года.

Курс шекеля по отношению к единой европейской валюте также укрепился и находится сейчас на уровне 3,77 шекеля за евро.

По оценкам аналитиков, окончание войны в Газе подкрепит тенденцию к укреплению шекеля в направлении обменного курса в 3 шекеля за доллар США.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook