Указ, разрешающий интернам работать 26 часов подряд, продлен до 11 апреля

Высший суд справедливости (БАГАЦ) разрешил продлить до 11 апреля срок действия указа, разрешающего интернам работать 26-часовые смены.

В ответ на иск больничной кассы "Клалит" государственная прокуратура уведомила суд, что министерства финансов, экономики и здравоохранения договорились о назначении генерального директора министерства главы правительства Яира Пинеса в качестве арбитра в конфликте между ними (Пинес ранее занимал должность заместителя директора бюджетного отдела минфина по бюджетам здравоохранения).

В воскресенье, 3 апреля, должно состояться заседание с участием руководства всех трех министерств и профсоюза врачей, также выступающего против предлагаемого формата сокращения смен интернов.