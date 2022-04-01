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NEWSru.co.il :: Здоровье1 апреля 2022 г., 08:42

Указ, разрешающий интернам работать 26 часов подряд, продлен до 11 апреля

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Указ, разрешающий интернам работать 26 часов подряд, продлен до 11 апреля

Высший суд справедливости (БАГАЦ) разрешил продлить до 11 апреля срок действия указа, разрешающего интернам работать 26-часовые смены.

В ответ на иск больничной кассы "Клалит" государственная прокуратура уведомила суд, что министерства финансов, экономики и здравоохранения договорились о назначении генерального директора министерства главы правительства Яира Пинеса в качестве арбитра в конфликте между ними (Пинес ранее занимал должность заместителя директора бюджетного отдела минфина по бюджетам здравоохранения).

В воскресенье, 3 апреля, должно состояться заседание с участием руководства всех трех министерств и профсоюза врачей, также выступающего против предлагаемого формата сокращения смен интернов.


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