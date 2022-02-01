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NEWSru.co.il :: Здоровье1 февраля 2022 г., 10:15

В январе 2022 года в Израиле умерли 560 больных COVID-19 – в 12 раз больше, чем в декабре

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В январе 2022 года в Израиле умерли 560 больных COVID-19 – в 12 раз больше, чем в декабре В январе 2022 года в Израиле умерли 560 больных COVID-19 – в 12 раз больше, чем в декабре

Судя по отчетам, публикуемым министерством здравоохранения, за последний месяц (в январе 2022 года), на фоне пятой волны эпидемии коронавируса, жертвами COVID-19 в Израиле стали 560 человек. Это в 12 раз больше, чем было в декабре 2021 года. Но это меньше, чем в пиковые месяцы прошлых волн эпидемии (за исключением первой).

Для сравнения, в декабре 2021 года от коронавируса в Израиле умерли 47 человек, в ноябре 2021 года – 96 человек, октябре 2021 года – 339 человек, в сентябре 2021 года – 679 человек, в августе 2021 года – 608, в июле 2021 года – 45, в июне 2021 года – 17, в мае 2021-го – 49, в апреле 2021-го – 149, в марте 2021-го – 457, в феврале 2021-го – 966, в январе 2021-го – 1458, в декабре 2020-го – 473, в ноябре 2020-го – 342, в октябре 2020-го – 968, в сентябре 2020-го – 625, в августе 2020-го – 423, в июле 2020-го – 203, в июне 2020-го – 35, в мае 2020-го – 62, в апреле 2020-го – 198.

Относительная смертность от коронавируса в Израиле: 944 на 1 млн населения (88-е место в мире). Летальность (отношение числа умерших к общему числу заразившихся) – 0,3%. В среднем в мире летальность пандемии коронавируса – около 1,5%.


Число тяжелобольных с диагнозом COVID-19 в последний месяц растет. В настоящее время таких больных 1084 (0,26% от текущего числа зараженных).

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