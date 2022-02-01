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NEWSru.co.il :: Здоровье1 февраля 2022 г., 12:57

Пятая волна эпидемии коронавируса в России: за сутки выявлено почти 126 тыс. заразившихся, 663 человека умерли от COVID-19

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Пятая волна эпидемии коронавируса в России: за сутки выявлено почти 126 тыс. заразившихся, 663 человека умерли от COVID-19

Российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщает 1 февраля 2022 года, что за последние сутки в РФ умерли 663 пациента с диагнозом COVID-19.

В течение дня, по данным штаба, были выявлены 125836 заразившихся коронавирусом (вновь рекордный показатель за всё время эпидемии). 40301 признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.

Общее число зарегистрированных за весь период заразившихся коронавирусом в России, по данным штаба, достигло 11986913, 10288582 заразившихся выздоровели, 332012 скончались.


Идет пятая волна эпидемии на фоне проникновения в страну штамма "омикрон".

Если исходить из данных штаба, то по числу выявленных заразившихся коронавирусом Россия на шестом месте в мире. Больше только в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании.

По официально объявленному числу умерших от COVID-19 Россия на четвертом месте в мире. Больше только в США, Бразилии и Индии.

С 16 октября по 23 декабря 2021 в официальных отчетах властей РФ сообщалось о более 1000 умерших от COVID-19 за одни сутки. С 24 декабря 2021 года сообщается о менее чем 1000 умерших в день.

Специалисты высказывают сомнения по поводу соответствия официальных данных по России реальной эпидемиологической ситуации в этой стране. Судя по отчетам Росстата об избыточной смертности, смертность от коронавируса в РФ в несколько раз выше, чем говорится в отчетах оперативного штаба. Оперативный штаб учитывает только те случаи смерти от COVID-19, когда коронавирус стал основной причиной летального исхода и это оперативно подтвердилось (так это разъясняется официально).

По данным портала Gogov.ru, на сегодняшний день в РФ первую прививку против коронавируса получили 77 млн человек (52% населения), полностью вакцинированы 70 млн человек (48% населения). Ревакцинированы третьей прививкой около 10 млн человек.


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