ABC News: катарские посредники продолжат контакты с Ираном

Телеканал ABC News сообщает, что катарские посредники продолжат контакты с Ираном, пытаясь добиться возобновления переговоров между Тегераном и Вашингтоном.

По данным источников телеканала, делегация Катара ранее прибыла в Иран после консультаций с США, рассчитывая сохранить то, что осталось от режима прекращения огня, однако не смогла добиться достаточного прогресса, чтобы убедить Вашингтон дать дипломатии больше времени.

ABC News отмечает, что контакты будут продолжены на фоне усиления давления администрации США на Иран и подготовки новых американских ударов.

Ранее издание The New York Times писало, что катарская делегация, участвовавшая в посреднических контактах между Вашингтоном и Тегераном, покинула Иран, шансы на дипломатический прорыв снизились.