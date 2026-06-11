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Ближний Восток

CENTCOM: США нанесли удары по военным объектам в Иране

Война с Ираном
Centcom
время публикации: 11 июня 2026 г., 04:31 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 04:37
CENTCOM: США нанесли удары по военным объектам в Иране
CENTCOM

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что 10 июня (по времени США) американские силы нанесли дополнительные удары "в порядке самообороны" по нескольким целям на территории Ирана.

Согласно заявлению CENTCOM, по распоряжению президента США были атакованы иранские средства военного наблюдения, системы связи и объекты ПВО. В операции были задействованы силы морской пехоты, ВВС и ВМС США, применявшие высокоточные боеприпасы по объектам, которые представляли угрозу американским силам и международным торговым судам, проходящим через региональные воды.

В CENTCOM заявили, что удары стали ответом на "необоснованную и продолжающуюся агрессию" со стороны Ирана, подчеркнув, что американские силы "сохраняют бдительность, боеспособность и готовность".

Ближний Восток
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Армия США нанесла удары по целям в Иране