В Кнессете обсудили предоставление статуса иностранным супругам израильтян

Парламентская комиссия по вопросам алии, абсорбции и диаспоры под председательством депутата Гилада Карива провела накануне заседание, посвященное процедурам легализации статуса иностранных супругов граждан Израиля. Существенная часть заседания была посвящена также вопросам, связанным с пребыванием в Израиле граждан Украины.

В материалах, представленных к заседанию Управлением регистрации населения и иммиграции, приводятся данные о том, что в Израиле находятся около 23000 граждан Украины, пользующихся временной защитой и не подлежащих депортации в связи с войной.

Согласно данным ведомства, разрешения на пребывание украинских граждан автоматически продлены до 30 июня 2026 года или до окончания войны в Украине — в зависимости от того, что наступит раньше. Вопрос о дальнейшем продлении разрешений и сохранении политики невыдворения после этой даты в настоящее время находится на рассмотрении руководства управления и согласовывается с политическим руководством страны. Решение планируется опубликовать до истечения нынешнего срока действия разрешений.

Ведомство также сообщило, что за последние два года значительно модернизировало процедуру оформления статуса иностранных супругов граждан Израиля, переведя подачу заявлений в дистанционный онлайн-формат. По данным управления, средний срок рассмотрения обращений, поступающих через израильские представительства за рубежом, составляет около четырех рабочих дней.

Председатель комиссии Гилад Карив заявил, что существующие процедуры подталкивают многие международные пары к отъезду из Израиля. По его словам, значительная часть граждан Израиля, покидающих страну, состоит в отношениях с иностранными супругами.

Карив также раскритиковал практику продления разрешений украинским беженцам лишь на короткие периоды и отметил, что многие из них не могут полноценно реализовывать свои права в Израиле, поскольку формально обладают статусом туристов.

Депутат призвал Управление регистрации населения и иммиграции рассмотреть возможность предоставления иностранным супругам граждан Израиля разрешений категории Б/1, дающих право на проживание и работу в стране, уже на ранних этапах так называемой ступенчатой процедуры легализации.

Кроме того, комиссия намерена запросить дополнительные данные о сроках рассмотрения заявлений международных пар, а также о количестве украинских детей, проживающих в Израиле и обучающихся в израильских школах.