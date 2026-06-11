CENTCOM: Ормузский пролив открыт, КСИР лжет по поводу удара по американскому кораблю
время публикации: 11 июня 2026 г., 02:43 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 02:51
Центральное командование армии США (CENTCOM) опровергло заявления оперативного штаба вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" и иранского "Корпуса стражей исламской революции".
По версии CENTCOM, утверждение иранской стороны о том, что Ормузский пролив закрыт, не соответствуют истине, коммерческие суда продолжают проходить через Ормузский пролив.
Также названы лживыми публикации иранских СМИ о том, что иранцы якобы атаковали американский военный корабль в Ормузском проливе.
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