CENTCOM: Ормузский пролив открыт, КСИР лжет по поводу удара по американскому кораблю

Центральное командование армии США (CENTCOM) опровергло заявления оперативного штаба вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" и иранского "Корпуса стражей исламской революции".

По версии CENTCOM, утверждение иранской стороны о том, что Ормузский пролив закрыт, не соответствуют истине, коммерческие суда продолжают проходить через Ормузский пролив.

Также названы лживыми публикации иранских СМИ о том, что иранцы якобы атаковали американский военный корабль в Ормузском проливе.