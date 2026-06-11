x
11 июня 2026
|
последняя новость: 03:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
11 июня 2026
|
11 июня 2026
|
последняя новость: 03:22
11 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

CENTCOM: Ормузский пролив открыт, КСИР лжет по поводу удара по американскому кораблю

Centcom
Война с Ираном
время публикации: 11 июня 2026 г., 02:43 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 02:51
CENTCOM: Ормузский пролив открыт, КСИР лжет по поводу удара по американскому кораблю
CENTCOM

Центральное командование армии США (CENTCOM) опровергло заявления оперативного штаба вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" и иранского "Корпуса стражей исламской революции".

По версии CENTCOM, утверждение иранской стороны о том, что Ормузский пролив закрыт, не соответствуют истине, коммерческие суда продолжают проходить через Ормузский пролив.

Также названы лживыми публикации иранских СМИ о том, что иранцы якобы атаковали американский военный корабль в Ормузском проливе.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 11 июня 2026

КСИР: атакованы два судна, пытавшихся пройти через Ормузский пролив
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 11 июня 2026

"Хатам аль-Анбия" объявил о закрытии Ормузского пролива
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 11 июня 2026

Армия США нанесла удары по целям в Иране