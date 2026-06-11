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последняя новость: 04:55
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Прогноз погоды в Израиле на 11 июня: среднесезонная температура, переменная облачность

Погода
время публикации: 11 июня 2026 г., 04:55 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 04:55
Прогноз погоды в Израиле на 11 июня: среднесезонная температура, переменная облачность
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 11 июня, температура немного понизится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 16-28 градусов, в Тель-Авиве – 22-28, в Хайфе – 20-27, в Эйлате – 27-41, в Беэр-Шеве – 18-32, на побережье Мертвого моря – 25-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 21-28, в Ариэле – 17-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-32, на Голанских высотах – 18-32.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 25 градусов, высота волн 30-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В пятницу-среду – без существенных изменений.

Израиль
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