Коронавирус в Израиле: заражены около 30 тысяч человек, более 100 в тяжелом состоянии

Вечером 1 января, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Идет "пятая волна" эпидемии.

- Вакцинация

- Коронавирусный "светофор"

- Карантинные ограничения



В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1389247 зараженных (более 5000 за последние сутки).

В настоящий момент заражены 29959 человек.

8244 заболевших COVID-19 умерли.

За последние сутки проведены 149348 тестов. В 3,96% случаев выявлялся коронавирус.

185 заболевших в больницах, прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 101 пациента оценивается врачами как тяжелое (0,3% от текущего числа зараженных), 42 из них в критическом состоянии, 27 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1,76 (самый высокий с июня 2021 года).

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 48% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 7% – старше 60 лет. При этом 60% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет полностью вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 29/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 3/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 1/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 31, привитых давно (более полугода) – 3, полностью привитых – 17. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство. Минздрав сообщал ранее, что около 90% тяжелобольных не были вакцинированы или были вакцинированы более чем полгода назад.

По данным минздрава Израиля на 1 января, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6559849 человек (70% населения страны), вторую дозу – 5917646 человек (64% населения страны). 4240664 человек привиты третьей дозой (45% населения страны).

Темпы вакцинации в последние месяцы снизились. 23 ноября началась вакцинация детей в возрастной группе 5-11 лет, этот процесс идет медленно, хотя после начала вакцинации в школах темпы повысились. Ожидается, что вскоре начнется четвертый этап вакцинации – прежде всего работников систем здравоохранения и просвещения, а также пожилых людей.

Вакцинированы полностью (то есть получили не менее двух прививок и после последней прошло менее полугода): в возрастной категории 90+ – 78% граждан, в категории 80-89 – 86%, 70-79 – 89%, 60-69 – 86%, 50-59 – 82%, 40-49 – 78%, 30-39 – 72%, 20-29 – 69%, 16-19 – 66%, 12-15 – 59%, 5-11 – 7% (первую прививку получили 18% детей этого возраста).

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

Коронавирусный "светофор" в Израиле

По состоянию на 1 января, в соответствии с оценкой минздравом эпидемиологической ситуации статус "красного" присвоен следующим городам с населением более 20 тысяч человек – Маале-Адумим, Кирьят-Оно, Ришон ле-Цион, Явне, Од а-Шарон, Нес-Циона, Раанана, Рамат а-Шарон, Ор Йегуда, Кафр Кана.

"Желтыми" признаны: Рахат, Ашдод, Кирьят-Гат, Тайбэ, Хадера, Лод, Тамра, Беэр-Шева, Сахнин, Кирьят-Шмона, Кирьят-Бялик, Акко, Ашкелон, Шфарам, Рамле, Кирьят-Ата, Хадера, Нетивот, Нагария, Тверия, Бейтар-Илит.

"Зеленые" города: Арад, Эльад, Сдерот, Эйлат, Беэр-Шева, Офаким, Модиин-Илит, Мрар, Явне, Умм эль-Фахм, Бака аль-Гарбия, Кирьят-Ям, Цфат, Кирьят-Малахи, Кафр Касем, Кафр Манда, Пардес-Хана, Ноф а-Галиль, Тира, Бней-Брак, Маалот-Таршиха.

В "красных" городах все классы, где привиты менее 70% детей, переходят на дистанционное обучение. В "оранжевых" городах дистанционное обучение введено только с 6 до 12 классы (также в классах где привиты менее 70% учеников).

В отчетах минздрава введено разделение: "цвет" по оценке минздрава и "цвет" по решению правительства. Первый показатель – оперативный, второй – обновляется раз в неделю, в соответствии с решением "коронавирусного кабинета", и именно он является определяющим для карантинных мер.

Карантинные ограничения

ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ

С 31 декабря введен "зеленый стандарт" для культурных мероприятий и молитв, проходящих вне помещений при участии в них 100 и более человек. Также введен масочный режим на мероприятиях с участием более 50 человек на открытом воздухе.

С 27 декабря вступило в силу решение правительства Израиля о введении "фиолетового стандарта" в торговых центрах (заполняемость – один человек на каждые 15 метров), на входе в магазины площадью более 100 кв.м (как в закрытых помещениях, так и под открытым небом) теперь необходимо предъявлять сертификат о вакцинации. Посетителям и работникам ресторанов, расположенных в торговых центрах, отныне нужно предъявлять сертификат о вакцинации. Зоны общественного питания в торговых центрах продолжат работать в соответствии с "зеленым стандартом". Продуктовые лотки в торговых центрах смогут продавать еду только навынос. При этом "зеленый стандарт" не будет действовать в тех отделах торговых центров или комплексов, где предоставляются жизнеобеспечивающие услуги (аптеки, продовольственные магазины).

С 30 декабря вступили в силу обновленные правила карантина для израильтян, контактировавших с носителем коронавируса, которые касаются всех жителей страны старше пяти лет. Привитые или переболевшие израильтяне после контакта с заразившимся должны будут сделать тест на антиген в медучреждении или пункте, имеющим соответствующее разрешение минздрава. Результаты домашних тестов признаваться не будут. В случае отрицательного теста, привитые и переболевшие освобождаются от необходимости соблюдать карантин. При положительном результате экспресс-теста необходимо сделать PCR-тест. В случае отрицательного результата - привитые и переболевшие освобождаются от карантина. В случае положительного результата PCR-теста необходимо соблюдать карантин в течение 10 дней. При отсутствии в последние три дня карантинного срока симптомов простуды режим самоизоляции можно будет завершить без каких-либо дополнительных проверок. Непривитым израильтянам после контакта с зараженным необходимо сделать PCR-тест. При получении отрицательного результата - срока карантина составляет 7 дней и завершить режим самоизоляции можно после получения отрицательного результата PCR-теста. В случае, положительного результата PCR-тест, сделанного после контакта, срок карантина составляет 10 дней. При отсутствии в последние три дня карантинного срока симптомов простуды режим самоизоляции можно будет завершить без каких-либо дополнительных проверок. Привитые или переболевшие израильтяне, ухаживающие за больным ребенком младше 12 лет или взрослым, нуждающимся в посторонней помощи, должны соблюдать карантин до выздоровления больного. В последний день карантина человека, за которым осуществляется уход, необходимо пройти PCR-тест. Непривитые израильтяне после выздоровления ребенка или взрослого, за которым они ухаживали, должны соблюдать режим карантина в течение 14 дней. Этот срок можно сократить, сделав PCR-тест на седьмой день самоизоляции. Тесты на антиген, проводимые после контакта с заразившимся, будут проводиться бесплатно.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЪЕЗД И ВЫЕЗД

2. Привитые и переболевшие израильтяне после возвращения в страну должны три дня находиться на домашнем карантине. Из карантина можно будет выйти после получения отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного на третий день после возвращения.

3. Израильтяне, которые не считаются привитыми или переболевшими, смогут выйти из карантина после получения отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного на седьмой день после возвращения.

4. Израильтяне, приехавшие из "красных" стран: с 17 декабря изменена схема возврата граждан из "красных" стран. Защищенные (полностью привитые или переболевшие) граждане по прибытии в Израиль должны будут сделать ПЦР-тест, подписать согласие на цифровой мониторинг ("Хескемон") и находиться в течение 7 дней на домашнем карантине. После этого необходимо будет сделать еще один ПЦР-тест, и только после получения отрицательного результата можно будет выйти из карантина.

5. Продлен срок распоряжений о том, что для въезда в Израиль необходимо предъявить отрицательный результат проверки на коронавирус, а также о требовании сделать ПЦР-тест сразу после пересечения границы.

Все прилетевшие из-за границы будут облагаться штрафом, если не сделают ПЦР-тест для выхода из карантина. Все граждане Израиля, выезжающие из страны, должны помнить, что в период их пребывания за рубежом правила, регулирующие въезд в страну, могут измениться.

"Красными" с 30 декабря считаются следующие страны (израильтяне могут получить разрешение на путешествие в такие страны только через комиссию по особым случаям): ОАЭ, США, Эфиопия, Великобритания, ЮАР, Венгрия, Танзания, Нигерия, Испания, Португалия, Франция, Канада, Швейцария, Турция, Мексика.