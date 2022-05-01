"Шестая волна эпидемии": в апреле 2022 года в Израиле жертв COVID-19 было на 24% меньше, чем в марте

Судя по отчетам, публикуемым министерством здравоохранения, за последний месяц (в апреле 2022 года) жертвами COVID-19 в Израиле стали 213 человек. Это на 24% меньше, чем было в марте 2022 года. То есть так называемая "шестая волна эпидемии" не сопровождалась ростом смертности от коронавируса.

Для сравнения, в марте 2022 года от коронавируса в Израиле умерли 281 человек, в феврале – 1400 человек, в январе 2022 года – 560 человек, в декабре 2021-го – 47 человек, в ноябре 2021-го – 96 человек, в октябре 2021-го – 339 человек, в сентябре 2021-го – 679 человек, в августе 2021-го – 608, в июле 2021-го – 45, в июне 2021-го – 17, в мае 2021-го – 49, в апреле 2021-го – 149, в марте 2021-го – 457, в феврале 2021-го – 966, в январе 2021-го – 1458, в декабре 2020-го – 473, в ноябре 2020-го – 342, в октябре 2020-го – 968, в сентябре 2020-го – 625, в августе 2020-го – 423, в июле 2020-го – 203, в июне 2020-го – 35, в мае 2020-го – 62, в апреле 2020-го – 198.

Относительная смертность от коронавируса в Израиле: 1147 на 1 млн населения (85-е место в мире). Летальность (отношение числа умерших к общему числу заразившихся) – 0,25%. В среднем в мире летальность пандемии коронавируса – 1,2%.