Коронавирус в Израиле: число выявленных зараженных растет на фоне увеличения числа тестов, за сутки умерли 19 больных

Утром во вторник, 2 марта, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Примерно через 5 минут после публикации отчета данные были изменены (подобное наблюдается при публикации утренних отчетов минздрава по коронавирусу в течение многих недель, причину пресс-служба минздрава не объясняет).

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 781857 заразившихся (+3685 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 39190 (+710) человек.

736888 (+2954) выздоровели после коронавируса.

5779 (+19) заболевших COVID-19 умерли.

За последние сутки проведены 90751 тестов (число тестов значительно увеличено). В 5,2% случаев выявлялся коронавирус.

1198 (-50) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 729 (-13) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 268 (-7) из них в критическом состоянии, 234 (+2) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Индекс заражаемости растет (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – в настоящее время около 1.

80% зараженных моложе 50 лет; более 92% умерших были старше 60 лет; 67% тех, кто переносил болезнь тяжело, старше 60 лет; более 65% из тех, кто был подключен к ИВЛ или ЭКМО старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). В настоящее время 40 населенных пунктов в стране определяются минздравом как "красные" и 66 – как "оранжевые". Среди "зеленых" из относительно крупных городов Кирьят-Оно, Нес-Циона, Гиватаим, Модиин, Кирьят-Шмона. По оценке минздрава, в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах в настоящее время проживают около 25% израильтян.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит). По этому адресу можно уточнить и "цвет" своего населенного пункта.

По данным минздрава Израиля на 2 марта, первую дозу вакцины против коронавируса получили 4772078 человек (около 43 тыс. за последние сутки), вторую дозу – 3439919 человек (около 59 тыс. за последние сутки). Речь идет исключительно о вакцине Pfizer.

Полностью вакцинированы более 37% населения страны и более 52% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили около 52% населения страны и более 72% взрослого населения (старше 16 лет).

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 94% граждан, вакцинированы двумя дозами 86%, в категории 80-89 – 92%/85%, 70-79 – 94%/88%, 60-69% – 85%/76%, 50-59 – 82%/67%, 40-49 – 76%/57%, 30-39 – 69%/39%, 20-29 – 62%/31%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 17%/10%.

1 марта министерство здравоохранения разрешило больничным кассам делать прививку от коронавируса лицам, переболевшим коронавирусом, при условии, что им исполнилось 16 лет и что с их выздоровления прошло более 3 месяцев. Вакцинация переболевших началась со 2 марта. В отличие от тех, кто не болел, переболевшие будут получать только одну дозу вакцины для закрепления иммунного ответа. На текущий момент в Израиле более 730 тысяч переболевших коронавирусом, включая детей младше 16 лет. Точное количество переболевших, которые могут получить вакцину, не публикуется. Согласно исследованиям, иммунная защита от коронавируса у переболевших ниже, чем у получивших две дозы вакцины. В Израиле около 1% переболевших заболели повторно более чем через три месяца после выздоровления. Проведенное в Израиле исследование показало, что одна доза вакцины существенно повышает иммунную защиту.

Для израильтян: если прошла неделя после второй прививки, здесь можно оформить сертификат о вакцинации. Сертификат также можно получить на вашей личной странице на сайте больничной кассы. Если не удается получить этот документ на сайтах, можно оформить его непосредственно в больничной кассе или позвонить в поликлинику с просьбой прислать документ на электронную почту (в некоторых больничных кассах такой документ присылают только "на факс"). Можно также позвонить в минздрав по телефону *5400.

Израиль является мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса.

Ресурс OurWorldInData продолжает мониторинг мирового процесса вакцинации населения против коронавируса. В ТОП-10 по темпам вакцинации: Израиль, ОАЭ, Великобритания, США, Марокко, Сербия, Чили, Турция, Польша, Испания.

КАРАНТИННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

В настоящее время обязательны: ношение защитных масок в общественных местах (включая просто выход из дома на улицу) и соблюдение социальной дистанции (не менее 1,5-2 метров).

В то же время открыты уличные магазины и торговые центры. Они открыты для всех и работают в соответствии с "фиолетовым стандартом", ограничивающим количество людей в закрытом помещении и на свежем воздухе, а также предусматривающим соблюдение социальной дистанции и ношение защитных масок.

Работают музеи и библиотеки, но для их посещения не нужен "зеленый паспорт" (свидетельство о полной вакцинации против коронавируса).

Для тех, кто сделал две прививки или переболел коронавирусом и имеет документ, подтверждающий это, открыты спортивные и тренажерные залы, бассейны, фитнес-клубы, гостиницы (без ресторанов), учреждения культуры и культурные мероприятия. При этом открыты не все тренажерные залы и фитнес-клубы – обладателям абонементов и другим посетителям следует уточнять, работает ли их зал или клуб.

Курорты Мертвого моря (Эйн-Бокек и Хамей Зоар) вновь объявлены "островом туризма", для отдыха там на данном этапе требуется "зеленый паспорт".

В случае семейных походов с детьми в учреждения, работающие в соответствии с "зеленым стандартом", детям потребуется справка об отрицательном тесте на коронавирус.

Возобновили очные занятия для учащихся 5 и 6 классов, а также 11 и 12 классов в "зеленых" и "желтых" населенных пунктах, а также в "оранжевых" населенных пунктах, в которых прививку сделали не менее 70% взрослого населения.

В случае, если ослабление карантинных мер не приведет к новой волне эпидемии, в течение ближайших недель можно ожидать третий этап послаблений в режиме карантина.

ОСЛАБЛЕНИЕ РЕЖИМА КАРАНТИНА

1 марта правительство Израиля утвердило решение о проведении следующего этапа выхода из локдауна с воскресенья, 7 марта.

В рамках этого этапа возобновится фронтальная учеба в 7-10 классах школ в "зеленых" и "желтых" населенных пунктах по эпидемиологической шкале министерства здравоохранения, а также в "оранжевых" населенных пунктах, в которых привиты более 70%. Ограничения на собрания будут смягчены до 20 человек в помещении и до 50 человек на открытом воздухе (кроме "красных" городов, где сохранятся ограничения в 10 и в 20 человек соответственно).

Также для обладателей "зеленых паспортов" отели будут работать в полном формате, включая столовые, откроется доступ в банкетные залы, объекты индустрии развлечений, на конференции.

АВИАСООБЩЕНИЕ

18 февраля в ходе телефонного голосования члены кабинета министров продлили срок действия положения о прекращении авиасообщения еще на 14 дней, до 6 марта.

Для въезда и выезда из страны необходимо получить специальное разрешение в комиссии по исключительным случаям.

Подать запрос на разрешение можно через онлайн-формы на сайтах министерства иностранных дел, министерства здравоохранения, управления регистрации населения и главы правительства.

На сайте МИД Израиля перечислены следующие критерии для выдачи разрешений: 1) для оказания срочно требуемой медицинской помощи без задержки (для заявителя или несовершеннолетнего, находящегося на его иждивении), по предъявлению документов из медицинского учреждения, 2) с целью присутствия на похоронах члена семьи первой степени родства, при условии соответствующей проверки документов, 3) в случае аварии или внезапной травмы родственника первой степени, госпитализированного в медицинское учреждение страны, по предъявлению документов, 4) для работы важного работника в структурах, деятельность которых жизненно важна для функционирования государства и при условии, что работу нельзя отложить или выполнить удаленно, 5) для возвращения в Израиль правительственных делегаций, в том числе групп, которые были с краткосрочным визитом за границей, и официальных посланников государства, выехавших с целью официального представления государства. Особо отмечается, что комиссия может рассматривать и другие обращения, по сути близкие в пунктам 1-3, если они "аналогичны по своему характеру, срочности и гуманитарной серьезности".

1 марта министр транспорта Мири Регев представила на заседании правительства план постепенного "открытия неба". Вероятнее всего, в ближайшее воскресенье, 7 марта, комиссия министерства транспорта, дававшая разрешения на прилеты и вылеты из Израиля, прекратит свое существование. Планируется увеличить число израильтян, влетающих в Израиль и вылетающих из страны, до трех тысяч человек в сутки в каждую сторону.