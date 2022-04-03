Шестая волна эпидемии коронавируса в Израиле: индекс заражаемости снижается

Утром в воскресенье, 3 апреля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Сравнение с данными за 2 апреля невозможно, так как утром в субботу отчет не публиковался. Сравниваем с данными недельной давности.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 3938759 случаев заражения коронавирусом (около 86 тыс. за неделю). За последние сутки выявлены около 7 тыс. новых случаев.

Количество зараженных учитывается по ПЦР-тестам и тестам в пунктах проверок (положительный результат домашнего теста в статистике не учитывается, если он не подтвержден на пункте проверки).

За последние сутки проведены 32209 тестов. В 22,78% случаев выявлялся коронавирус.

В настоящий момент заражены 58749 человек (-5433 за неделю).

10518 заболевших COVID-19 умерли (+18 за неделю).

789 заболевших в больницах, прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 277 пациентов (+158 за неделю) оценивается врачами как тяжелое, 102 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,98.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 32% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И 14% – старше 60 лет. При этом 85% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет полностью вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 75/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 28/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 10/100 тысяч. При этом на фоне высокой заражаемости в абсолютных числах количество тяжелобольных среди полностью вакцинированных пожилых людей растет: на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 65, привитых давно (более полугода) – 23, полностью привитых – 141. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.

По данным минздрава Израиля на 3 апреля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6703331 человек (72% населения страны), вторую дозу – 6129471 человек (65% населения страны). 4477600 человек привиты третьей дозой (48% населения страны). Четвертую дозу получили 761836 человек (8% населения страны).

В последние месяцы процесс вакцинации в Израиле идет очень медленно.

Вакцинированы полностью (то есть получили не менее двух прививок и после последней прошло менее полугода): в возрастной категории 90+ – 84% граждан, в категории 80-89 – 89%, 70-79 – 92%, 60-69 – 88%, 50-59 – 85%, 40-49 – 82%, 30-39 – 78%, 20-29 – 74%, 16-19 – 69%, 12-15 – 52%, 5-11 – 24%.

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

КАРАНТИННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Наличие "зеленого сертификата" требуется только на мероприятиях "с повышенным риском". Например, на торжествах или вечеринках с большим количеством участников.

Право на "зеленый сертификат" имеют следующие группы населения:

- Лица, привитые двумя дозами вакцины, когда с получения второй дозы прошло не более четырех месяцев;

- Лица, переболевшие коронавирусом, если с момента выздоровления не прошло более четырех месяцев;

- Лица, привитые тремя или четырьмя дозами вакцины, вне зависимости от даты прививки.

В настоящее время:

- Для входа в дома престарелых, гериатрические больницы и хостели для пожилых людей будет требоваться предъявление отрицательного результата экспресс-теста.

- Рекомендуется проверяться на коронавирус перед встречей с пожилыми людьми.

- Учреждения, которые будут требовать проходить перед входом экспресс-тест, получат от государства частичное субсидирование.

- Непривитые сотрудники учебных заведений, медицинских учреждений и социальных служб все еще будут обязаны дважды в неделю проверяться на коронавирус.

- учащиеся средних классов освобождены от еженедельных тестов на коронавирус.

- отменено тестирование на коронавирус в начальных классах.

Въезд и выезд из Израиля

С 1 марта Израиль полностью открылся для туристов – как привитых, так и не привитых против коронавируса.

Для въезда в Израиль туристы должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Израильтяне, возвращающиеся в страну из-за рубежа, освобождаются от обязанности предъявлять при посадке на самолет отрицательный результат ПЦР-теста или антиген-теста.

Обязанность делать в аэропорту имени Бен-Гуриона ПЦР-тест сразу после приземления остается как для туристов, так и для израильтян.

Министерство здравоохранения также сообщает о продлении срока действия "зеленого сертификата" до 31 мая для всех, кто получил три или четыре дозы вакцины против коронавируса. У тех, кто получили четвертую или третью дозу меньше шести месяцев назад, сертификат будет действителен сроком на шесть месяцев со дня получения последней дозы вакцины.